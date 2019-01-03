Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Adı Adana'da Yaşatılacak

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Adı Adana'da Yaşatılacak

51 dakika önce

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını kentte yaşatacaklarını söyledi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Adı Adana'da Yaşatılacak, System.String[]
Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını kentte yaşatacaklarını söyledi.

Başkan Çetin, belediye meclis toplantısında,,"2019 yılından toplum olarak umutluyuz. İnşallah bu umutlarımızın hepsi gerçekleşir ve huzurlu bir yıl geçiririz. 2018 yılı ekonomik olarak da kötü geçti. Umarım yeni yılda tüm bu sıkıntılar atlatılır" dedi.

Geçtiğimiz yılda unutulmayacak acılar da yaşandığına dikkat çeken Çetin, "Belediyemizde yaşanan olayda, çok sevdiğimiz iki çalışma arkadaşımız şehit oldu. Biz onları da görev başında yaşamlarını kaybettiği için şehit sayıyoruz. Ardından Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında şehit edildi. Şehitlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatacağız" diye konuştu.

Çetin'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında, üyeliğe Mustafa Karakuş, Orçun Sarıgül, İsmail Özgen, Cumali Bülent Gürışık ve Tarık Kılıçarslan seçildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Rize, Altuğ Verdi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Ücretli Poşete Tepki Gösterip Ürünleri Ellerinde Taşıdılar

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:39:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Adı Adana'da Yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]