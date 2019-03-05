Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin İsmi Rize'de Yaşatılacak

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin İsmi Rize'de Yaşatılacak

1 saat önce

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı, Rize'nin İyidere ilçesinde yaşatılacak.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin İsmi Rize'de Yaşatılacak, System.String[]
Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı, Rize'nin İyidere ilçesinde yaşatılacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin isminin İyidere ilçesinde yapılacak Bölge Trafik Merkezi'ne verileceğini belirtti. Şehit müdürün bu binayı çok önemsediğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Rize'ye geldiğimin ilk ayı içinde iki kez beni oraya götürerek bu yatırımın önemini anlattı. Ahde vefa, özellikle şehide hürmet ve vefa bizim kültürümüzün şiarındandır. Kadirşinas Rizeli hemşehrilerimin de böyle bir istek ve beklentisi vardı. Destekleri için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:22 Kaynak: AA

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