Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Er'in İsmi Grup Amirliğine Verildi

Şehit Emniyet Müdürü Er'in İsmi Grup Amirliğine Verildi

1 saat önce

PKK'lı teröristlerle 1992'de girdiği çatışmada şehit olan özel harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Özel Harekat Şubesinde kurulan yeni grup amirliğinde yaşatılacak.

Şehit Emniyet Müdürü Er'in İsmi Grup Amirliğine Verildi, System.String[]
PKK'lı teröristlerle 1992'de girdiği çatışmada şehit olan özel harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi, Ankara Özel Harekat Şubesinde kurulan yeni grup amirliğinde yaşatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde Sincan'da kurulan ve düzenlenen törenle açılan yeni grup amirliğine özel harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in ismi verildi.

Açılışa, şehidin eşi Necdet Er, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Huloğlu, İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan oğulları Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Volkan Er, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Erkut Er ve diğer yetkililer katıldı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından, kurban kesilerek dua edildi. Şehidin ailesi ve yetkililerce açılan grup amirliğinde şehidin kişisel eşyaları da sergilendi.

Grup amirliği ekipleri, ihtiyaç halinde Sincan, Etimesgut ve Eryaman bölgesinde oluşabilecek olaylara daha hızlı müdahale edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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