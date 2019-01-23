Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Memleketinde Anılacak

Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 18. yılında memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak.

Diyarbakır'da uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 18. yılında memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak.



Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradıkları silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit olan Okkan için memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlenecek.



Şehit Emniyet Müdürü Okkan için, yarın saat 11.30'da sevenleri Hendek Aile Kabristanlığında bir araya gelecek.



Mezarı başındaki anma programının ardından Okkan'ın babasına ait olan Pak Fırında yemek verilecek. Saat 13.00'te Tepecik'te yapılan Şehit Ali Gaffar Okkan Camii ve Aşevi'nin de açılışı yapılacak.

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