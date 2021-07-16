"Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu"nda 220 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen "Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu"nda 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik "Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde narkotik dedektör köpekleri Tipi ve Işık ile yapılan ikamet aramasında 436 paket halinde 220 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun 13 Temmuz'da düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. - HAKKARİ