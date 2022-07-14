Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı tazeliğini koruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan ailesi, evladıyla gurur duyuyor.

Acısı tazeliğini koruyan baba Ramazan Baysan, AA muhabirine, oğlunu çok özlediğini söyledi.

Oğlunu kaybettiğini bildiği halde evin önünde ve gezdiği her yerde gözlerinin hep onu aradığını dile getiren Baysan, "Bu olaylardan önce bazen kahvehaneye giderdim, oradayken arardı ve ses tonumdan kahvehanede olduğumu bilir, 'Baba müsait değilsin sanırım, sonra ararım.' der kapatırdı. Şimdi ne zaman kahvehaneye gitsem oğlum aklıma geliyor. Evde yemek yerken çok iştahlı yerdi. 'Onun yarısını yiyebilsem.' derdim. Şimdi her yemek yediğimizde aklıma geliyor." şeklinde konuştu.

Baysan, oğlunun çok saygılı olduğunu belirterek, "Oğlum bize çok düşkündü. Annesine de düşkündü ama bana daha çok düşkünlüğü vardı. Bir dediğimi iki ettiğini hiç hatırlamıyorum. Baba oğul ilişkimiz çok iyiydi." dedi.

"En büyük ihanet bu"

Darbecilere tepki gösteren Ramazan Baysan, duygularını şöyle dile getirdi:

"İnsanın kendi ülkesinde böyle bir şey yaşayacağı aklına, hayaline gelir mi? Bundan büyük ihanet olur mu? Kendi vatandaşını yukarıdan bombalamak, askerine, polisine, sivil halka ateş etmek... İşte tüm bunları hazmedemiyorum. Yaşadığım sürece bunu hiç unutmam. En büyük ihanet bu."

Yargı süreçlerinin devam ettiğini ancak alınacak daha çok yolun olduğunu düşündüğünü belirten Baysan, hukuka sonuna kadar güvendiğini kaydetti.

Röportaj sırasında duygulanan anne Hanife Baysan da çocuğuna doyamadığını, acısının asla dinmediğini anlatarak, "Temmuz aylarını hiç sevmiyorum. Temmuz gelince tüylerim diken diken oluyor. Kolay mı benim evladım gitti. Allah kimseye yaşatmasın. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor." diye konuştu.