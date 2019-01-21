Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

24 dakika önce

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Rize Şeyh Camisi'ndeki programa, Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Verdi ile tüm şehitler için dua edildi.

Programa katılanlara, İl Emniyet Müdürlüğünce cami çıkışında lokum ve şeker ikram edildi. Ayrıca üzerinde şehit Verdi'nin adının yer aldığı dua kitabı dağıtıldı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de makamında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Altuğ Verdi, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı Babasının Döverek Öldürdüğü Mertcan'ın Annesi, Oğlunun Karnesini Öperek Ağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:45:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]