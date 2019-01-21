Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Rize
'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
için mevlit okutuldu.
Rize Şeyh Camisi'ndeki programa, Vali Kemal Çeber, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon
Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman
, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Verdi ile tüm şehitler için dua edildi.
Programa katılanlara, İl Emniyet Müdürlüğünce cami çıkışında lokum ve şeker ikram edildi. Ayrıca üzerinde şehit Verdi'nin adının yer aldığı dua kitabı dağıtıldı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık
2018'de makamında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.