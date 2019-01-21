Şehit Emniyet Müdürü Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.



Rize Şeyh Camisi'ndeki programa, Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce programa katılanlara cami çıkışında lokum ve şeker ikram edildi. Ayrıca üzerinde şehit Verdi'nin adının yer aldığı dua kitabı dağıtıldı.



Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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