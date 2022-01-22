Şehit er Alper Yalçınkaya Kahramankazan'da anıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1984 yılında şehit olan Jandarma Er Alper Yalçınkaya, şehadetinin 38. yılında Kahramankazan'da dualarla anıldı.

Şehit er için 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinde düzenlenen anma programına AK Parti Malatya Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Türkiye Gaziler Vakfı 2. Başkanı Kaan Şimşek, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Doğan ve Yusuf Erçelik, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın yaptığı konuşmada, " Çanakkale'den İstiklal Savaşına, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar ezan dinmesin, bayrak inmesin, bu topraklara düşman ayağı değmesin diye canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını diri tutma gayretindeyiz. Biliyoruz ki onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitlik ve gazilik üzerine vaaz verildi, dua edildi.

Program, davetlilere yemek ikramıyla sona erdi.