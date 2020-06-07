Şehit Er Anayurt'un cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Askeri uçağın Tokat Havalimanı'na iniş yapması
Askerlerin şehidin naaşını omuzlarda taşıması
Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi
Dua edilmesi
Şehidin minibüsteki anne ve babasının üzüntüsü
Cenaze nakil aracının hareket etmesi
TOKAT - Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.