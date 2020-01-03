Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

6 saat önce

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.

Şehit er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.

Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.  Şehidin yakınları cenaze töreni için gelmeye başladı. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.


Berkay Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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