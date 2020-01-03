ŞEHİT ER BERKAY IŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

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ŞEHİT ER BERKAY IŞIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
6 saat önce
IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.
Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin yakınları cenaze töreni için gelmeye başladı. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.
Görüntü Dökümü
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-Cemevinden görüntü
-Tören için hazırlık görüntüleri
-Askerlerden görüntü
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