Son Dakika Haberleri: Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şehidin naaşının camiye getirilişi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan...

Şehidin naaşının camiye getirilişi

Şehidin yakınları

Cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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