Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı
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Şehidin naaşının camiye getirilişi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan...
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:52 Kaynak: AA
Şehidin naaşının camiye getirilişi
Şehidin yakınları
Cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.
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