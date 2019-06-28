Şehit Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı (1)
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım, Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:32 Kaynak: AA
'nin Çukurca
ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım, Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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