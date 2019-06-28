Son Dakika Haberleri: Şehit Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Şehit Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı (1)

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım, Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım, Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı (1)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Hakkari, Kadir Yildirim, Güncel
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