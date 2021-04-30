Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören

30.04.2021 16:34

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, şehit olan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'a gönderildi.

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, şehit olan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'a gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Kalyanu Dağı bölgesine yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden iniş sırasında düşme sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm Toprak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından yapılan dualarla cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilen şehit Toprak'ın cenazesi, buradan da uçakla İstanbul'a uğurlanacak.


Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören
Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören

Komando Tugay Komutanlığı, Müslüm Toprak, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Dolandırıcıların Instagram tuzağı pes dedirtti! Linke tıklayınca listenizdeki kişilerden borç para istiyorlar Dolandırıcıların Instagram tuzağı pes dedirtti! Linke tıklayınca listenizdeki kişilerden borç para istiyorlar         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi         
15:30
Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu         
15:09
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 16:44:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Sözleşmeli Er Toprak için Hakkari'de tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement