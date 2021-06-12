Üye Girişi
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI - Son Dakika

ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

12.06.2021 08:05

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç(20), memleketi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç(20), memleketi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanan Piyade Er Rıdvan Sağdıç, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu. Şehit Sağdıç'ın naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirilip, buradan Kapaklı ilçesine götürüldü.

Sağdıç'ın cenazesi halelik alınmasının ardından, Karaağaç Mahallesi'nde cenaze tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Kezi babası Turan, kardeşleri Çiçek, Figen ve Ceylan Sağdıç ile yakınları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Sağdıç için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Sağdıç'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Rıdvan Sağdıç, Fatih Mahallesi Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Nusaybin, Tekirdağ, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı 01:46 Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı 00:49 İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bir günde 600 bin doz aşı yapıldı 00:19 Bakan Koca aşılamada rekor müjdesini verdi: Bir günde 600 bin doz aşı yapıldı
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi 22:30 Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı 21:09 Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu 20:06 Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı 18:22 Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı Aslı Enver yakalandı! 17:40 Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı Bakan Koca, en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek amacıyla 3. doz için geliştirdikleri hibrit modeli anlattı         
07:54
Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak Karar Resmi Gazete'de! Meclis'te deniz salyasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulacak         
00:54
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Başak Dizer Tatlıtuğ, hamilelik iddiasını yalanladı Başak Dizer Tatlıtuğ, hamilelik iddiasını yalanladı         
18:22
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı         
17:47
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü         
15:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 08:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement