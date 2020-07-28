Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

Er Samet Çaldır'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak'taki baba evinde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin 2 aylık hamile eşi Elif, annesi Safiye ve babası Zülküf Çaldır'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:16

Kaynak: DHA

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