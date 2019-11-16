Son Dakika Haberleri: Şehit er, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Şehit er, son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

ÇELİK VE DEMİRCAN TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİŞehit Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ileKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

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ÇELİK VE DEMİRCAN TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİ

Şehit Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ileKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Şehit yakınlarına taziyede bulunan Çelik ve Demircan, şehit babası Turgut Hereklioğlu'na Türk bayrağını öperek teslim etti. Ayrıca tören öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Hereklioğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:31 Kaynak: DHA
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