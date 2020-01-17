Son Dakika › Güncel › Şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 3 - Son Dakika
Şehit er tolga kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 3
6 saat önce
MERSİN Şehit Er Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 3 (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:50 Kaynak: DHA
MERSİN Şehit Er Tolga Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - 3 (AKTÜEL)
Son Dakika İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu