Şehit er Ümit Çıkın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Sabaha karşı kente getirilen Çıkın'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin annesi Safiye ve babası Ahmet Çıkın ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Sait Kiraz ile Müslüm Yüksel, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin ağabeyi İbrahim Çıkın tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Çıkın'ın da törende metanetini koruduğu gözlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şehidin annesi Safiye Çıkın ile yakından ilgilendi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta defnedildi.