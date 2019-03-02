Şehit Er ve Çelik Ailelerine Ziyaret
1 saat önce
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde şehit aileleri ziyaret edildi.
Hakkari
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde şehit aileleri ziyaret edildi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın talimatları ile merkezde bulunan şehit Ahmet Er
ve Tahir Çelik ailelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü idareci ve personelleri tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretler esnasında şehit ailelerinin sorun ve talepleri dinlenmiş olup şehit ailelerimizin yalnız olmadıkları hissettirildi. Şehit aileleri ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan ziyaretlerin daha sık yapılmasını ve sorun, sıkıntılarında yalnız olmadıklarını hissettirmelerinin çok önemli olduğunu ifade ettiler.
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ziyaret edilen ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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