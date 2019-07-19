Şehit er Yiğittop için mevlit okutuldu
1 saat önce
Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Metin Yiğittop için mevlit okutuldu.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:25 Kaynak: AA
'de terör saldırısında şehit olan Jandarma
Er Metin Yiğittop için mevlit okutuldu.
Urgan Mahallesindeki baba ocağında düzenlenen programda, Şehit Jandarma Er Yiğittop ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından halka yemek ikram edildi.
Mevlit programına, Karaman
Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin
, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu