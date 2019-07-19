Son Dakika Haberleri: Şehit er Yiğittop için mevlit okutuldu
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Şehit er Yiğittop için mevlit okutuldu

1 saat önce

Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Metin Yiğittop için mevlit okutuldu.

Şehit er Yiğittop için mevlit okutuldu, System.String[]
Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Metin Yiğittop için mevlit okutuldu.

Urgan Mahallesindeki baba ocağında düzenlenen programda, Şehit Jandarma Er Yiğittop ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlidin ardından halka yemek ikram edildi.

Mevlit programına, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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