Şehit Ercan Yangöz'ün Naaşı Düzenlenen Törenle Memleketine Uğurlandı - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim

Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı