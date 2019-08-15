Son Dakika Haberleri: Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı
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Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı

1 saat önce

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 12 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Hakantepe mevkiinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Er Erdal Eraslan'ı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

Şehit Erdal Eraslan mezarı başında anıldı, System.String[]
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 12 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Hakantepe mevkiinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Er Erdal Eraslan'ı şehadet yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında andı.

Öz geçmişinin okunarak, duaların edildiği anma törenine İl Jandarma Komutanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İl Müftülüğü personeli, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği yöneticiler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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