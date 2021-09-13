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ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

13.09.2021 14:20

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi'nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, dün Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenaze, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

BABAANNESİYLE YAŞIYORDU

Şehit Ömer Faruk Erdem'in 8 yaşındayken annesi Mesude'nin, 20 yaşındayken de babası Metin Erdem'in ölümünden sonra 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem'in bir yıl önce 'Piyade Sözleşmeli Er' olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı ve 10 gün önce de izne geldiği belirtildi.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Şehit Ömer Faruk Erdem'in naaşı, morgdan alınıp dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım ile protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime ile babaannesi Döndü Erdem'i, yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, törenin ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedildi

ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Akşehir, Piyade, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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