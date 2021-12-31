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"Şehit Eren Bülbül karakol botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı - Son Dakika

"Şehit Eren Bülbül karakol botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı

31.12.2021 16:47
"Şehit Eren Bülbül karakol botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen yerli üretim "Şehit Eren Bülbül karakol botu" hizmete başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen yerli üretim "Şehit Eren Bülbül karakol botu" hizmete başladı.

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde üretilen ilk karakol botunun hizmete girmesi dolayısıyla Trabzon Liman Başkanlığı'nda tören organize edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehrin asayiş ve huzuru için verdikleri mücadelenin yeni ekipman takviyeleriyle aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Bugünü anlamlı kılan en önemli şeyin de karakol botuna Eren Bülbül isminin verilmesi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin galasına sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldık. Bugün de burada yine şehit Eren Bülbül adının verildiği karakol botunun denize indirilişini icra edeceğiz." dedi.

Ustaoğlu, bölgede zaman zaman yaşanan doğal afetler sonucu denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiğini vurgulayarak, botun bu tür durumlarda hem Sahil Güvenliğe katkı sağlayacağını hem de kaçakçılıkla mücadelede kullanılacağını aktardı.

Vali Ustaoğlu, botun yanı sıra bir minibüsün de Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

"KB-6101" kodu ve Şehit Eren Bülbül ismi verilen bot, konuşmaların ardından dualar eşliğinde bulunduğu vinçten denize indirildi.

Radar, sonar, termal cihaz ve gece görüşü kameralarına sahip 12 metre uzunluğundaki botun, 900 beygir güç üreten iki motoru ile saatte 40 deniz mili sürat yapabildiği öğrenildi.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Eren Bülbül, Trabzon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şehit Eren Bülbül karakol botu' Trabzon'da hizmet vermeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şehit Eren Bülbül karakol botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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