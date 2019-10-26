Son Dakika Haberleri: "Şehit Eren Bülbül"ün adı Ağrı'da yaşatılacak
Son Dakika Güncel 'Şehit Eren Bülbül'ün adı Ağrı'da yaşatılacak

"Şehit Eren Bülbül"ün adı Ağrı'da yaşatılacak

41 dakika önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur'anı Kerim Odası'na, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur'anı Kerim Odası'na, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.

Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Eren Bülbül Kur'an-ı Kerim Odası açılışı için düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şehitler için Kur'an okudu, dua etti.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Hasan Doğan, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Diyadin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti!
"PYD terör örgütü değildir" diyen CHP'li Erdal Aksünger'den yeni açıklama: PYD partidir Yargıtay'dan önemli boşanma kararı: Cimri davranan erkek kusurlu bulundu, tazminat ödeyecek Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Şehit Eren Bülbül"ün adı Ağrı'da yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]