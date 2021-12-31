ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ADI VERİLEN ARAMA-KURTARMA BOTU SUYA İNDİRİLDİ - Son Dakika

TRABZON İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve şehit Eren Bülbül'ün adı verilen arama kurtarma botu törenle suya indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Müdürlüğüne tahsis edilen yerli üretim ARES marka, KB6101 numaralı, şehit Eren Bülbül adı verilen karakol botu, karayolu ile getirildiği Trabzon Limanı'nda vinç yardımı ile suya indirildi. 12 metre uzunluğunda, 3.75 metre genişliğinde olan ve son teknolojik sistemlerle donatılan, 900 beygir güç üreten iki adet motora sahip karakol botunun suya indirme törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, emniyet mensupları ve davetliler katıldı. 40 deniz mili sürat hızla giden ve radar, sonar, termal cihaz, gece görüşü kameralarla donatılmış olan karakol botunun; denizde yasak avcılık, arama kurtarma faaliyeti, denizde gerçekleşebilecek adli olaylara müdahalelerde ve deniz yönünden alınması gereken emniyet tedbirlerinde kullanılacak.

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz uhdesinde hizmet veren Trabzon Limanı Şube Müdürlüğümüze tahsis edilen karakol botumuzun suya indirilmesi için buradayız. Bunu anlamlı kılan da yaklaşık 5 yıl önce şahadete yürüyen Eren Bülbül yavrumuzun adının da bu karakol botuna verilmesi. Dünde Cumhurbaşkanlığımız külliyesinde Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek olan Kesişme filminin de galasına katıldık. Özellikle bölgemizde zaman zaman yaşadığımız başta doğal afetler sonucu denizlerimizde arama kurtarma faaliyetleri icra ediyoruz. Bu karakol botumuzda bu vesile ile bize katkı sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlimizde nasıl ki her alanda bizim emniyet ve asayişimiz için ilimiz ve ülkemizin huzuru için mücadele veriyorsak bu araç takviyeleri ile aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.