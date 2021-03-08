Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, kadınlara yönelik şiddete tepki göstererek, "Tüm erkeklerden rica ediyorum. Bir anne ve şehit annesi olarak sesimizi duysunlar, annelere bir şey yapmasınlar." dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinden gelen Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çalışkan ve beraberindekiler, şehit Bülbül'ün Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Bülbül için dua edilen ziyarette Gümüş, anne Ayşe Bülbül ile birlikte Çanakkale şehitliğinden getirilen toprağı şehidin mezarına döktü.

Anne Bülbül'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Gümüş, bugünün özel bir gün olduğunu ve Ayşe Bülbül'ü ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Şehitlere vefa borçları olduğunu ifade eden Gümüş, "Şehitlerimiz olmasa biz olmazdık. Ayşe annemize moral motivasyon için geldik. Ayşe anne, ne mutlu sana bir Eren Bülbül'ün, şimdi ise bin tane Eren Bülbül'ün var. Senin oğlun bir kahraman, Fethi Sekin bir kahraman, bunlar unutulmaz." dedi.

Anne Bülbül ise Kadınlar Günü'nde kendisini unutmayan heyete teşekkür ederek, "Ben Eren'in annesi olduğum için çok duyguluyum ve mutluyum. Bizi unutmayanlardan ve yavrumun yanına gelenlerden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Çok büyük bir acı." diye konuştu.

Kadınlara yönelik şiddeti kınayan Bülbül, "Kadınlardan ne istiyorlar? Bir el çiçeği gibi, elinde tuttuğun çiçek gibiyiz. Bu şiddete son desinler. Şiddete karşıyım, görüyorum, televizyonlarda izliyorum, üzülüyorum. Bu son bulsun, tüm erkeklerden rica ediyorum. Bir anne ve şehit annesi olarak sesimizi duysunlar, annelere bir şey yapmasınlar." ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çalışkan da tüm kadınların gününü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile aziz şehidimiz Eren Bülbül'ün kıymetli annesi Ayşe annemizi Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ziyarete geldik. Silivri halkının ve Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ın selamlarını getirdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim için Erenler, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler şehit olur ama binlerce Erenlerimiz, Ömer Halis Demirlerimiz, Fethi Sekinlerimiz olmak için gönüllü neferlerimiz her daim olacaktır. Allah hepsinden razı olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Toprak, Çanakkale şehitliğinden getirildi. Şehit toprağını şehidimiz Eren Bülbül için getirdik. Şehitler toprakla birleştirildi."