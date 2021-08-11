Şehit Eren Bülbül'ün ismi Ordu'da yapılacak anaokulunda yaşatılacak - Son Dakika

Sonel, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından yaptırılan 10 derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunu yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceklerini vurgulayarak, "Şehitler ölmez. İyi ki varsın Eren." ifadelerini kullandı.

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