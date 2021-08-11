Şehit Eren Bülbül'ün ismi Ordu'da yapılacak anaokulunda yaşatılacak - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ismi, Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılacak anaokuluna verilecek.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Bülbül'ün isminin Ünye ilçesinde yaşatılacağını belirtti.
Sonel, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından yaptırılan 10 derslikli Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunu yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceklerini vurgulayarak, "Şehitler ölmez. İyi ki varsın Eren." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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