Şehit Eren'in annesinden, anneler gününde mezar başında ağıt - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Yarın anneler günü Eren, çiçeğini bekliyorum. Parası olmadığından ormandan topladığı çiçekleri bana getirirdi" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının ardından 3 yıl geçti. Şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye 'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Eren'siz 3'üncü Anneler Günü'ne giren Ayşe Bülbül, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

'HARÇLIĞI OLMADIĞI İÇİN BANA ÇİÇEK ALIP GETİREMEZDİ'

Şehit oğlunun daha önce kendisine ormandan topladığı çiçekleri getirdiğini anlatan anne Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi. ya çimenlerden ya da ormandan açan çiçeklerden toplar bana getirirdi. Bana 'anneler günün kutlu olsun' derdi. Kurban olsun annen. Bu özel günlerde burukluk oluyor içimde. Acılı yavrum. 3 yıldır aynı acıların içine gömülmüş duruyorum. Halen inanamıyorum. Yarın Eren elinde çiçekle kapıdan içeri girecek 'Anneler günün kutlu olsun' diyecek diye o günü bekliyorum. Umutlarımla kalıyorum. Vatan, bayrak ve toprak sağ olsun. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sadece acılı anne ben değilim. Nice Erenler şehit düştü. O annelerinde Anneler Günü'nü kutlarım. Ellerinden öpüyorum" dedi.

'ÇİÇEKLERİMİ OKULDAN GELİRKEN BANA GETİR'

Anne Ayşe Bülbül, oğlunun kabri başında ağıt yakarak, "Eren bekleyeceğim seni oğlum, çimenlerden topla, çiçeklerimi okuldan gelirken bana getir. Getirmesen ben geleceğim. Hayallerinde kaldım oğlum. Annen kurban olsun yüzüne" diyerek gözyaşı döktü.