- Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin yanına Kur'an kursu yapılıyor - Son Dakika

- Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin yanına Kur'an kursu yapılıyor

BİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımına başlanan camiye ek olarak yatılı Kur'an kursunun temeli de atıldı.

Kulaksız Mahallesi'nde hayırseverlerin de desteğiyle yapılan caminin kaba inşaat çalışmalarında sona gelinirken, ek olarak yapılan Kur'an kursunun ise temeli dualarla atıldı. İnşaat alanında düzenlenen temel atma töreni Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise, "Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Burada gerek cami gerekse Kur'an kursunun yapılması devletimizin ve milletimizin ihtiyacı olan şeyler. Bizlerinde yardımları oluyor. Gerek şehidimizin babası gerekse dernek başkanının ciddi emekleri var. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, "Bu hatıratı yaşatacak herkese teşekkür ediyorum. Bugün şühedalarımızın hatıratına tam da münasip düşer diye söylüyorum, aziz milletimizin bu vatan topraklarını 1000 yıldır alemi İslam'ın bünyesinde yeşermiş bir meşale olarak görüyoruz. Aziz şehidimizin hatırasını gerçekleştirmek için destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehidin vasiyeti üzerine caminin yapımında sona yaklaşıldığını belirterek, yapılacak Kur'an kursuyla birlikte adeta bir külliyeye dönüşeceğini söyledi. Tanyeri, "Şehidimiz vasiyetinde 'Hocam hiçbir sevgi vatan sevgisi kadar güzel bir sevgi ve duygu değil, o geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimle, çünkü vatanımı bekliyorum, çok mutlu ve gururluyum. Hocam benim hiçbir idealim yok, vatan, bayrak, sancak benim için önde gelir. Ben bu vatan için ölmek, şehit olmak için yemin ettim hocam. Allah bana şerefimle şehadeti nasip etsin. Ben bu duruşumu babamdan aldım ve dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Kim benim yerimde olsa aynısını yapar hocam. Allah beni Peygamberimiz Muhammed'e komşu eylesin. Allah bize iman, Kuran versin. Şehadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Eğer şehit düşersem bizim Ahlat kendine yakışacak tören yapsın ve benim adıma camii yaptırın hocam, olur mu?' dedi. Şehidimiz bu vasiyeti 2016 yılında ben hacdayken göndermişti. 17 Ekim 2019 tarihinde şehit Eren Öztürk hain örgütle yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehadetinden hemen sonra bu mesaj halinde bana gelen vasiyeti sosyal medyada paylaştım. Yerel ve ulusal medyada güçlü bir ses getirdi. 400 metrekare üzeri camimizin temellerini attık ve çok kısa bir sürede kaba inşaatımızı bitirmek üzereyiz. Şehit Eren'im izinde, yolunda, davasında vatana ve millete sevdalı inançlı gençler yetiştirmek için de caminin hemen yanında 80 kişilik 370 metrekare üzeri 5 katlı yatılı hafızlık ve Arapça ilimleri verecek yatılı Kuran kursumuzun temellerini attık. İnşallah siz kadirşinas milletimizin yardımlarıyla bu Kur'an kursumuzu da bitirip pırıl pırıl gençleri yetiştirerek şehidimize yakışır bir biçimde bir külliye inşa edeceğiz. Rabbime hamd olsun ki; sizlerin vesilesiyle şehidimizin son isteği yerine gelecek, sizlerin ölümden sonra bile amel defterinizi açık tutacak olan bu eserin minaresinden ezanı Muhammedi okunacak, mihrabında cemaatle namaz kılınacak, burada Kur'an bülbülleri yetişecek ve şehidimiz kabrinde mesrur olup Rabbimize hamd edecek. Cenab-ı Hak, yardımlarınızı, infak ve sadakalarnızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Her türlü kaza ve beladan bilhassa salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamıza vesile kılsın. Hak Teala Hazretleri, geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan, ibadet aşkıyla camilerimize hizmet eden kardeşlerimizden dar-ı bekaya irtihal edenlere rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip eylesin. Bu vasiyete maddi manevi destek olanlara Allah şehit sevabı versin ve şehitlerin şefaatine nail eylesin. Şehitlerin şefaatı ve bereketi üzerinizde olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla birlikte Kur'an kursunun temeli atıldı.

Temel atma törenine bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, cami yapımına destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini ifade etti.