Son Dakika Haberleri: Şehit Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Şehit Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı (1)

51 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı (1), System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:59 Kaynak: AA
Ovacık, Tunceli, Güncel
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