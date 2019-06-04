Şehit Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı (1)
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:59 Kaynak: AA
'nin Ovacık
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı.
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