Son Dakika Haberleri: Şehit Ergen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Ergen Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Mustafa Ergen, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Mustafa Ergen, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mustafa Ergen'nin (22) cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi Ervah Kabristanlığı morgundan alınarak, helallik için Taşpazar Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi.

Burada, şehidin annesi Fadimana Balkış ile babası Erdal, kardeşleri Muhammed ve Emine Ergen ile yakınları gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ulu Cami avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ergen'in naaşı, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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