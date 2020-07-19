Şehit Erkan Gökteke'nin baba evine Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

Şehit Erkan Gökteke'nin baba evine Türk bayrakları asıldı

İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak

Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım

AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor

Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma

Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri

46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı

Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi