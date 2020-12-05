Şehit Erkesikbaş, kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit Erkesikbaş, kabri başında anıldı

05.12.2020 17:47
Şehit Erkesikbaş, kabri başında anıldı, System.String[]

Şırnak'ta, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarının döşediği mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Er Muhammet Erkesikbaş, şehadetinin 14. yılında Eskil'deki mezarı başında anıldı.

Şırnak'ta, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarının döşediği mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşen Jandarma Er Muhammet Erkesikbaş, şehadetinin 14. yılında Eskil'deki mezarı başında anıldı.

Erkesikbaş'ın, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mezarlıktaki kabri başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Kaymakam Erkut Pamuk ve İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Bestami Uyan katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Pamuk, şehit annesi Necla Erkesikbaş'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Jandarma, Şırnak, Eskil, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Erkesikbaş, kabri başında anıldı - Son Dakika


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