Son Dakika Haberleri: Şehit Erkut Yılmaz Mtal Öğrencileri Staj İçin Portekiz'de

Şehit Erkut Yılmaz Mtal Öğrencileri Staj İçin Portekiz'de

48 dakika önce

Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, "Avrupa'da Stajyer gelecekte zanaatkar" Erasmus projesi kapsamında staj yapmak üzere Portekiz'e gitti.

Şehit Erkut Yılmaz Mtal Öğrencileri Staj İçin Portekiz'de, System.String[]
Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, " Avrupa'da Stajyer gelecekte zanaatkar" Erasmus projesi kapsamında staj yapmak üzere Portekiz'e gitti.

Proje koordinatörü Mahmut Ünal ile Portekiz'e giden 10 öğrenci, 6 Nisan'a kadar staj görecek.

Staj döneminde Avrupa kültürünü, pastacılığını yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler, hem Bafra'yı hem de Türkiye'yi temsil ediyor.

Projenin ikinci ayağı ise 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Avusturya'da olacak.





Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl da "Markalaşmada ilk viraj, avrupa mutfağında staj" Erasmus projesi kapsamında 20 öğrenciye İspanya ve İtalya'ya gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:34 Kaynak: AA

Bafra, Portekiz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Hercai, 6 Bölüm Sonra Sezona Erken Veda Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Erkut Yılmaz Mtal Öğrencileri Staj İçin Portekiz'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]