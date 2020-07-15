"Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi" ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi yoğun ilgi görüyor.

Geçen yıl açılan müzede, 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi görseller ve canlandırmalarla anlatılıyor.

Adnan Menderes'in idam edilişinin anlatıldığı müzede, bir ailenin 12 Eylül 1980'de cuntanın yönetime el koyduğunu açıklamasını televizyon başında öğrenmesi de bal mumu heykellerle aktarılıyor.

Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da yer aldığı müzede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi de minyatür objelerle canlandırılıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı gözler önüne seriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı, TBMM, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne helikopterlerle bomba atılması da animasyonla ziyaretçilere anlatılıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve protokol üyeleri müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Sevil Püre, Denizli'den yakınlarını ziyaret için geldiğini, müzeyi gezerken duygulandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Arzu Şenkan da müzede 1960 darbesini ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yeniden yaşadığını söyledi. 15 Temmuz'un demokrasiye yönelik bir darbe girişimi olduğunu dile getiren Şenkan, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hain darbe girişiminin engellendiğini ifade etti.