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Şehit Ersan Günqınar Polis Merkezi'nin inşaatı devam ediyor

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından Güzelvadi Mahallesi'ne yaptırılan Güzelvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla sürüyorDaha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Güzelvadi bölgesine yaptırılan...

Şehit Ersan Günqınar Polis Merkezi'nin inşaatı devam ediyor, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından Güzelvadi Mahallesi'ne yaptırılan Güzelvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor


Daha Önce Düztepe'ye ve Karataş'a yeni polis merkezleri yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Güzelvadi bölgesine yaptırılan polis merkezinin vatandaşın güvenliği anlamında önem taşıdığını belirtti. Hizmete açıldığında Güzelvadi, Cengiztopel, Beybahçe gibi mahallelerinin güvenliğini sağlayacak olan Güzelvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor.


"Çok yakında vatandaşlarımızın hizmetinde"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi bölgesinin hızla geliştiğini belirterek, "Şahinbey İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarakta yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çercevede öncelikle Karataş mevkinde hem polis merkezi, hemde ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak, emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayı da yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetimizin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4.500 m2 inşaat alanı olan ve 4.100 m2 alan üzerine yapılan yeni bir polis merkezinin inşasını hızla sürdürüyoruz. Yakın bir zaman içerisinde burayı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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