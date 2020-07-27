Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı. - Son Dakika

Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı.

Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı.

Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı..."İçimde müjdeli bir haber geleceğine dair his vardı"

İZMİR - Eşi Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 5 yıl önce şehit eden teröristlere yapılan operasyon hakkında konuşan şehit eşi Sibel Kulaksız, "Bugün eşimin 5. ölüm yıl dönümü. İçimde müjdeli bir haber geleceğine dair bir his vardı. Bugün o müjdeli haberi aldım, sevindim. İçimize su serpildi" dedi.

27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşi Sibel Kulaksız'ın da yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonu ile yakalandı. Eşinin ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi alacağını hissettiğini belirten Sibel Kulaksız, "Bugün eşimin 5. ölüm yıl dönümü. İçimde müjdeli bir haber geleceğine dair bir his vardı. Bugün o müjdeli haberi aldım, sevindim. İçimize su serpildi. Eşimin ölüm yıl dönümüne denk gelmesi, özellikle bugün operasyon yapılması benim için çok anlamlıydı. Muş Alay Komutanımız Bülent Albay beni aradı ve bütün detayları anlattı. Çok mutlu oldum. Eşimi vuran kişiyi görmüştüm ve o kişi de daha sonra vurulmuştu. Ona yataklık yapan kişiler de artık bu operasyonla ele geçirildi. Eşimi vuran kişiyi zaten daha önce teşhis etmiştim. Ona yardım eden iki kişiyi de tahmin ediyordum. İçime doğmuştu. Devletime, jandarmaya, emniyete çok güvendim. 'Siz bize bırakın' dediler. 'Aslan Komutanın kanı yerde kalmayacak' dediler ve öyle de yaptılar. Bugün de eşimin ölüm yıl dönümünde böyle güzel bir haber verilmesi benim için inanılmaz bir andı" diye konuştu.

"Eşimin iyiliği için çalıştığı kişiler hainlik edip tuzak kurdu"

Aynı saldırıda kolundan ve göğsünden yaralandığını söyleyen Kulaksız, "Hani 'Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz' derler ya; hepsinin önünde sonunda cezasını alacağını ve yakalanacaklarını biliyordum. Hep tahmin ettiği kişilerdi. Eşimin yardım ettiği, iyiliği için çalıştığı kişiler hainlik edip eşime tuzak kurdu. Eşimin yanında ailesi varken tuzak kurdular ve acımadılar. Eşim çok başarılıydı, oradaki insanlara sahip çıkıyordu. Bunun için eşime tuzak kurdular. Bize de acımadılar. 5 yıldır ne yaşadığımızı biz biliriz. Kolumuz kanadımız kırıldı, şimdi sıra onların kollarının kanatlarının kırılmasında. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hep destek verdi. Muş Alay Komutanımız hep yanımızdaydı. Muş Emniyet Müdürümüz hep yanımızdaydı. Giden gelmez ama vatan sağ olsun. Vatan sağ olduktan sonra, Türk milleti, askerimiz, polisimiz olduktan sonra vatan hainlerine yer vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Malazgirt'teki düşmanımız burnumuzun dibindeymiş"

Bir hafta önce eşini rüyasında gördüğünü dile getiren şehit eşi, şunları söyledi: "Rüyamda eşim, resmi kıyafetle eve gelmişti. Onu sık sık rüyamda görüyorum. O çok güçlü bir insandı. Onsuz yaşamak çok zor. Merhametli ve vicdanlı bir insandı. Geride kalanlar için çok zor. Ben hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum; düşman. Düşmanı uzakta aramayın, yakında arayın. Bizim de Malazgirt'teki düşmanımız yakınımızdaymış, burnumuzun dibindeymiş. Bugün çok şükür bu haberi aldık. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Bundan sonra dileğim cennette eşime kavuşmak."

Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı.

Muş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit eşi, Binbaşı Kulaksız'ın ölüm yıl dönümünde müjdeli haberi aldı. - Son Dakika
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