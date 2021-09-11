Şehit eşi şehitlikte yatan şehitlere seslendi: "Ağabeylerim Mücahit'i getirdim size" - Son Dakika

Kayseri'de toprağa verilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin eşi Sevinç Oğuz Sınırtepe; eşinin toprağa verileceği şehitliğe girince gözyaşlarına boğuldu. Şehit mezarlarını gören acılı şehit eşi, "Korktuğum başıma geldi, ağabeylerim Mücahit'i getirdim size" dedi.

İdlib'te şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin naaşı; Kalem Kırdı Camii'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere kortej eşliğinde Kartal Şehitliği'ne getirildi. Burada, şehitliğe giren acılı eş Sevinç Oğuz Sınırtepe, şehit mezarlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Sınırtepe, "Korktuğum başıma geldi. Ağabeylerim Mücahit'i getirdim size. Bir gün ben de geleceğim yanına Mücahit. Daha hiç doyamadık ki birbirimize. Eşim gitti. Biz daha 2.5 aylık evliydik. Bugün izne gelecekti gelemedi" dedi.

Duaların ardından Şehit Mücahit Sınırtepe toprağa verildi. Vali Şehmus Günaydın, Şehit Babası Faruk Sınırtepe'ye oğlunun fotoğrafını ve Türk Bayrağı'nı teslim etti. Oğlunun fotoğrafını eline alan Anne Suzan Sınırtepe, oğlunun fotoğrafını öperek, "Çiçeği burnunda giden kuzum" diyerek gözyaşı döktü. - KAYSERİ