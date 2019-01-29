Son Dakika Haberleri: Şehit Eşinden Teğmen Yassıkaya'ya Anlamlı Ziyaret

Şehit Eşinden Teğmen Yassıkaya'ya Anlamlı Ziyaret

19 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yöneticilerinden şehit eşi Güler Turan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'yı ziyaret etti.

Şehit Eşinden Teğmen Yassıkaya'ya Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yöneticilerinden şehit eşi Güler Turan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'yı ziyaret etti.

Şehit eşi Turan'a oğlu Melih Turan eşlik etti. Turan ve Yassıkaya bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yassıkaya'ya Çanakkale Savaşı temalı ziyaret anısını takdim etti. İlçe Jandarma Komutanı Hasan Yassıkaya ise açıklamalarında, "Şehitlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunurken canlarını feda etti, gazilerimiz gözlerini kırpmadan bu vatan uğruna canlarını siper etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet siz değerli ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı nice uzun ömürler temenni ediyorum. Ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrız ve yönetimine teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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