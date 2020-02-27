Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: "Babasının kızımıza hediyeleri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: 'Babasının kızımıza hediyeleri' - Son Dakika

Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: "Babasının kızımıza hediyeleri"

7 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

Şehit eşinden yürek burkan paylaşım:

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı okuyanları duygulandırdı.


Samsun'un Alaçam ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde Çarşamba Havalimanı'na getirilecek. Burada yapılacak karşılama töreninin ardından ikindi namazını müteakip, Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.


Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı, Fikri-Vahide oğlu İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 26 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz bugün Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.


Baba olmaya hazırlanıyordu, çocuğuna kıyafet aldı


Baba olmaya hazırlanan şehit Şükrü Elibol, yeni doğacak çocuğuna hediyeler almış. Eşiyle beraber kullandığı sosyal medya hesabından çocuğuna aldığı elbiselerin fotoğrafını paylaşan şehit Elibol'un eşi Özlem Elibol, çocuklarının kıyafetlerini paylaştığı fotoğrafa, "Babasının kızımıza hediyeleri" notuyla paylaşmış.


Şehit Elibol'un doğacak kızlarına Zeynep ismini verecekleri, alınan kıyafetlerin üzerinde de yazıyor. - SAMSUN

Alaçam, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: "Babasının kızımıza hediyeleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]