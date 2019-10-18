Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sualtı dalış eğitimi sırasında fenalaşıp, şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin (37) cenazesi, memleketi İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Latife Akmeşe, Türk bayrağı sarılı tabutu asker selamıyla uğurladı. Acılı baba Kerim Akmeşe'nin, "Oğlum, bu vatan senden hizmet bekliyor, nereye gidiyorsun" sözleri ise yürekleri dağladı. Şehidin kızı, 8 yaşındaki Hayriye Akmeşe de, babasının kepini giyerek, gözyaşı döktü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından, dün saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldı. Dalış sırasında 4 asker, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı. Su altından çıkarılan personel karaya çıkarılıp, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Durumları iyi olan diğer 3 asker ise kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KÖY TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi İzmir'in Dikili ilçesine gönderildi. Akmeşe'nin baba ocağına ve köyündeki camiye Türk bayrakları asıldı. Kızılay da, köyde ikram çadırı kurdu. Şehidin babası Kerim Akmeşe ile kardeşi Yakup Akmeşe, burada taziyeleri kabul etti. Ardından, cenaze töreninin yapılacağı Dikili Merkez Camisi'ne geçildi. Dikili Çarşısı, Türk bayraklarıyla donatıldı.

EŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cuma namazının ardından yapılan cenaze törenine, şehidin gözü yaşlı eşi Latife Akmeşe, kızı Hayriye Akmeşe, babası Kerim Akmeşe ve kardeşlerinin yanı sıra, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları katıldı. Acılı baba Akmeşeyi, oğulları ve Vali Ayyıldız teselli etmeye çalıştı.

Kerem Akmeşe'nin, şehit oğlu Mesut'un Türk bayrağı sarılı tabutuna son kez sarılıp, "Oğlum, kıyamam sana. Bu vatan senden hizmet bekliyor, nereye gidiyorsun" sözleri, yürekleri sızlattı. Şehidin eşi Latife Akmeşe ile babasının kepini giyen kızı Hayriye Akmeşe de tabutu asker selamı vererek uğurladı. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından, Akmeşe'nin cenazesi, kırsal Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.