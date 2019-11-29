Son Dakika Haberleri: Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı
Son Dakika Güncel Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı - Son Dakika

Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

Memleketi Balıkesir'e getirilen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin'in cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zağnos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Gülçin Keskin, eşini, cenaze namazının kılındığı alana, tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, gözyaşlarıyla Balıkesir Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP'li milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, şehidin yakınları çok sayıda vatandaş katıldı.


Balıkesir, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]