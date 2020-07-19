Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatanı görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz (23), memleketi Muğla'da toprağa verildi. Berivan Kartiz'in eşinin tabutunu uzun süre okşaması, yürekleri dağladı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

KKTC'deki birliğinde görev yapan Piyade Er Mutlu Kartiz, geçen 17 Temmuz Cuma günü görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, beraberindeki protokol üyeleri ile şehidin Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesindeki evine giderek annesi Türkan Hilal'e şehadet haberini verdi. Acı haberi alan Hilal, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

KKTC'deki 48. Piyade Birliği'nde düzenlenen törenin ardından şehit Mutlu Kartiz'in cenazesi askeri uçakla dün Dalaman Havalimanı'na getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ambulansına konulan Kartiz'in naaşı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna konuldu.

ŞEHİDİN EŞİ 'O ŞİMDİ ASKER YAZILI' ŞAL TAKTI

Piyade Er Mutlu Kartiz'in cenazesi, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Ortaköy'de yaşayan annesi Türkan Hilal'in evine getirildi. Şehidin eşi Berivan Kartiz, 'Ben, Mutlu'nun eşiyim söz verdim asla ağlamayacağım" dedi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Ortaköy Mahalle Camii'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Merasim Birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak, musalla taşına konuldu. Boynuna, 'O şimdi asker' yazılı şal takan Berivan Kartiz, sarıldığı eşinin tabutunu uzun süre okşadı. Anne Türkan Hila ise oğlunun tabutuna asker selamı verdi.