Son Dakika Haberleri: Şehit eşinin en çok sevdiği şekerleri mezarına bıraktı
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Şehit eşinin en çok sevdiği şekerleri mezarına bıraktı

1 saat önce

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.
Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ne sabah erken saatlerde başlayan ziyaretlerde mezarların başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Göz yaşları arasında mezarlara su döken şehit aileleri, çiçekler bıraktı. Bazı şehit anneleri uzun süre ağladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer protokol üyeleri de şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde 8 Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Peker'in eşi Özge Peker, ziyaret ettiği eşinin mezarına bir avuç bayram şekeri koydu.
Eşinin en sevdiği şekerleri getirdiğini söyleyen Özge Peker, "Onun en çok sevdiği şeker oydu, bayramda en çok şeker yerdi. Bunun için de en sevdiği o şekerleri getirip mezarına bıraktım." dedi.
Şehit eşinin en çok sevdiği şekerleri mezarına bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:52 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Sivas, Güncel
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