Son Dakika Haberleri: Şehit eşinin evi yenilendi
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Şehit eşinin evi yenilendi

2 saat önce

Bolu'da 33 yıl önce şehit olan askerin Mersin'de yaşayan ailesinin evi, Akdeniz Belediyesi tarafından yenilendi.

Şehit eşinin evi yenilendi, System.String[]

Bolu'da 33 yıl önce şehit olan askerin Mersin'de yaşayan ailesinin evi, Akdeniz Belediyesi tarafından yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Bolu'da vatani görev sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Fadıl Alnıaçık'ın eşi Nurcan Alnıaçık'ı Ramazan Bayramı'nda ziyaret etti.

Ziyarette, ailenin evinin kötü durumda olduğunu gören Gültak, yenileme ve onarım yapılması talimatı verdi.

Ekipler, evin tüm iç kapılarını, pencerelerini, mutfak dolabını ve tezgahı yeniledi, gerekli onarımları da yaptı.

İç ve dış boyası da tamamlanan evin çatısı tadilattan geçirilerek yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek "Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir. Şehidimizin eşinin, en iyi imkanlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Akdeniz, Mersin, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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