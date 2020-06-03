Şehit eşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı - Son Dakika

Şehit eşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı

- Antalya şehidini uğurladı

-Şehidin kardeşi Berka Özcan ağabeyinin askeri kıyafetleriyle cenaze törenine katıldı

- Anne oğlunu, dedesi ise torununun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

ANTALYA - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Askeri personel olan Ayça Özcan, eşinin fotoğrafını biran olsun elinden bırakmadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesindeki evine getirildi. Burada yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Baba Tuncer Özcan ve dede Celal Özcantaziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan ise ağabeyinin askeri üniformasını ve kepini elinde taşıdığı görüldü.

Baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin eşi Ayça Özcan askeri personel eşliğinde eşinin baba evine geldi. Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığında tören düzenlendi.

Maskeli askerlerin karşıladığı şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Kendisi de askeri personel olan şehidin eşi Ayça Özcan eşinin fotoğrafını bağrına basarak yürüdü. Şehidin annesi Ayşe Özcan'da askerlerin kollarında tören alanına geldi. Namaz boyunca Ayça Özcan eşinin fotoğrafını kucağından bırakmadı.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Celal Özcan'ın naaşı Antalya Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Şehidin kardeşi Berke Özcan da ağabeyinin askeri üniformasıyla tören alanındaki yerini aldı.

Anne Ayşe Özcan oğlunun ve dede Celal Özcan, kendiyle aynı ismi taşıyan torunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu son kez öptü.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu,İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çok sayıda askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaş katıldı.