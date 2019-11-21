Son Dakika Haberleri: Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı
Son Dakika Güncel Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı - Son Dakika

Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı

6 saat önce

Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı, System.String[]

Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.


Evli ve 1 çocuk babası şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı morgdan alınarak cenaze aracıyla Erzin'in Gökdere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi burada eşi Gülşah Karataş, annesi Nefise ve babası Mehmet Karataş ile yakınları tarafından gözyaşları arasında karşılandı. Şehidin annesi, "Yavrum kuzum ben seni bu halde mi görecektim" diyerek gözyaşı döktü.


Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Gökdere Mahallesi Mezarlığına götürüldü.


Cenazenin kılınmasından sonra şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.


Şehidin babası mezara toprak attı, eşi de mezardan bir avuç toprak aldı.


Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

Hakan Karataş, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]